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УАЗ улучшил качество внедорожника Патриот

На УАЗ Патриот будут ставить новую коробку передач

Компания Sollers модернизировала выпуск 6-ступенчатых МКП. Для этих целей на заводе запустили новое оборудование.

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Три новые единицы прессового оборудования должны обеспечить высокую точность запрессовки компонентов промежуточного вала – синхронизаторов и шестерен. Также они автоматизируют технологический процесс, что повысит качество коробок передач легких коммерческих автомобилей Sollers.

Уточняется, что речь идет о китайской 6-ступенчатой МКП JAC, которую начали выпускать в России в феврале прошлого года. Сообщается, что до конца текущего года такую коробку передач должны начать ставить на внедорожник УАЗ Патриот с новым турбодизельным мотором.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

Источник: газета «Панорама УАЗ», «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:УАЗ
Количество просмотров 7
20.02.2025 
Фото:УАЗ
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+11