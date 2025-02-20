УАЗ улучшил качество внедорожника Патриот

На УАЗ Патриот будут ставить новую коробку передач

Компания Sollers модернизировала выпуск 6-ступенчатых МКП. Для этих целей на заводе запустили новое оборудование.

Три новые единицы прессового оборудования должны обеспечить высокую точность запрессовки компонентов промежуточного вала – синхронизаторов и шестерен. Также они автоматизируют технологический процесс, что повысит качество коробок передач легких коммерческих автомобилей Sollers.

Уточняется, что речь идет о китайской 6-ступенчатой МКП JAC, которую начали выпускать в России в феврале прошлого года. Сообщается, что до конца текущего года такую коробку передач должны начать ставить на внедорожник УАЗ Патриот с новым турбодизельным мотором.

УАЗ Патриот

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Источник: газета «Панорама УАЗ», «Автоновости дня»