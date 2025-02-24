В Россию вернулась хорошо знакомая Honda по доступной цене
В России появились в продаже новые Honda Civic по цене от 2 млн рублей
Новые Honda Civic, которые поставляют в РФ по альтернативным схемам, стоят сейчас от 2 050 000 рублей. Хэтчбэк можно заказать за 2 050 000 рублей в Красноярске и за 2 082 000 рублей в Петербурге.
Honda Civic
Это будет автомобиль с 1,5-литровым 182-сильным бензиновым турбомотором и бесступенчатым вариатором.
Из наличия новый Honda Civic доступнее всего в Чебоксарах (3 000 000 рублей). За 3 500 000 рублей седан и хэтчбек предлагает автосалон из Москвы, в Туле и Санкт-Петербурге аналогичные авто оценили в 3 850 000 и 3 890 000 рублей соответственно.
Honda Civic
Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автоновости дня»
Фото:Honda
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24.02.2025
Фото:Honda
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