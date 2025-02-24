В Россию вернулась хорошо знакомая Honda по доступной цене

В России появились в продаже новые Honda Civic по цене от 2 млн рублей

Новые Honda Civic, которые поставляют в РФ по альтернативным схемам, стоят сейчас от 2 050 000 рублей. Хэтчбэк можно заказать за 2 050 000 рублей в Красноярске и за 2 082 000 рублей в Петербурге.

Honda Civic

Это будет автомобиль с 1,5-литровым 182-сильным бензиновым турбомотором и бесступенчатым вариатором.

Из наличия новый Honda Civic доступнее всего в Чебоксарах (3 000 000 рублей). За 3 500 000 рублей седан и хэтчбек предлагает автосалон из Москвы, в Туле и Санкт-Петербурге аналогичные авто оценили в 3 850 000 и 3 890 000 рублей соответственно.

Honda Civic

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»