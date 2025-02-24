#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мантуров рассказал, при каком условии зарубежным автобрендам разрешат вернуться
24 февраля
Мантуров рассказал, при каком условии зарубежным автобрендам разрешат вернуться
Чтобы вернуться, иностранные концерны должны...
Volvo XC60
24 февраля
Легендарный шведский кроссовер приехал в Россию: известны цены
В РФ в продаже появились новые Volvo XC60 2025...
Информацию об эффективности каждой автошколы опубликуют в Сети
24 февраля
Информацию об эффективности каждой автошколы опубликуют в Сети
Правительство РФ одобрило законопроект МВД о...

В Россию вернулась хорошо знакомая Honda по доступной цене

В России появились в продаже новые Honda Civic по цене от 2 млн рублей

Новые Honda Civic, которые поставляют в РФ по альтернативным схемам, стоят сейчас от 2 050 000 рублей. Хэтчбэк можно заказать за 2 050 000 рублей в Красноярске и за 2 082 000 рублей в Петербурге.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Honda Civic
Honda Civic

Рекомендуем
Надежные моторы, крепкая трансмиссия... — но есть пара вопросов к этому «китайцу»

Это будет автомобиль с 1,5-литровым 182-сильным бензиновым турбомотором и бесступенчатым вариатором.

Из наличия новый Honda Civic доступнее всего в Чебоксарах (3 000 000 рублей). За 3 500 000 рублей седан и хэтчбек предлагает автосалон из Москвы, в Туле и Санкт-Петербурге аналогичные авто оценили в 3 850 000 и 3 890 000 рублей соответственно.

Honda Civic
Honda Civic

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 25
24.02.2025 
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Honda Civic

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв