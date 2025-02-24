Смотрите, редкий «газон с седлом» — восстановлен до идеала!

Музей транспорта Москвы завершил реставрацию седельного тягача ГАЗ-51П

Этот год у Музея транспорта Москвы получается богатым на хорошие новости. В феврале музей закончил реставрацию не только редкого ЗАЗ-966ВБ2, но и очень симпатичного и, по нынешним временам, уникального седельного тягача ГАЗ-51П. Чтобы вы понимали: этот «газон с седлом», а именно так называли эту модификацию шоферы, – единственный в мире восстановленный экземпляр!

Как вообще появилась такая версия «пятьдесят первого»? В послевоенные годы количество грузоперевозок росло, и возможностей базового ГАЗ-51, появившегося в 1946 году, постепенно стало не хватать. Седельные тягачи ГАЗ-51П, освоенные в 1956-м, оказались очень кстати: если обычный «газон» мог взять на борт 2,5 тонны, то тягач буксировал прицеп массой до 6 тонн.

Такие машины нередко использовали при перевозке железнодорожных контейнеров на специальных низкорамных полуприцепах-площадках. Масса у автопоезда получалась серьезная, и добавленный в конструкцию гидровакуумный усилитель тормозов оказался важнейшим технологическим новшеством, ведь после войны на большегрузах часто работали женщины.

Делали такие машины до 1975 года, и за 20 лет было выпущено несколько десятков тысяч экземпляров. До наших дней дожили совсем немногие – такие, как этот, собранный в Горьком в далеком 1972 году.

В музей машина попала в плачевном состоянии: огромного внимания реставраторов потребовали деформированная рама и насквозь проржавевшая кабина. Но к настоящему моменту оживший «газон с седлом» уже прошел ходовые испытания, и теперь его можно будет увидеть на выставках и городских мероприятиях музея.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Музей транспорта Москвы