Легендарный шведский кроссовер приехал в Россию: известны цены

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В РФ в продаже появились новые Volvo XC60 2025 года за 10,5 млн рублей

В России начались продажи премиум-кроссоверов Volvo XC60 2025 года выпуска. Поставка авто запланирована на март. Все автомобили произведены в Швеции для европейского рынка.

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Volvo XC60

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Также уточняется, что автомобили доступны в топовой комплектации Inscription. Они оснащены двухлитровым бензиновым мотором мощностью 249 л. с., АКП. Привод полный.

Кроссоверы представлены в темно-синем цвете с янтарной окраской интерьера салона. Цена составляет 10 500 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Volvo
Количество просмотров 22
24.02.2025 
Фото:Volvo
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