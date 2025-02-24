Легендарный шведский кроссовер приехал в Россию: известны цены
В РФ в продаже появились новые Volvo XC60 2025 года за 10,5 млн рублей
В России начались продажи премиум-кроссоверов Volvo XC60 2025 года выпуска. Поставка авто запланирована на март. Все автомобили произведены в Швеции для европейского рынка.
Volvo XC60
Также уточняется, что автомобили доступны в топовой комплектации Inscription. Они оснащены двухлитровым бензиновым мотором мощностью 249 л. с., АКП. Привод полный.
Кроссоверы представлены в темно-синем цвете с янтарной окраской интерьера салона. Цена составляет 10 500 000 рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России дилеры назвали цены на автомобили Toyota с гарантией.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Российская газета»
Фото:Volvo
22
24.02.2025
Фото:Volvo
Поделиться:
Оцените материал:
+1
Отзывы о Volvo XC60
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!