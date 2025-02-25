Водители рассказали, как у них появился первый автомобиль

«Росгосстрах» и «Автокод»: более 50% обзавелись первым авто на собственные деньги

53% россиян приобрели свой первый автомобиль на собственные сбережения, для 14% опрошенных машина стала подарком от близких, а 13% воспользовались потребительским кредитом, показывают данные исследования, проведенного «Росгосстрахом» и «Автокодом».

Большинство (53%) купило машину в возрасте от 18 до 25 лет. Треть респондентов сделали это в 26-35 лет, а 10% – в 36-45 лет.

5% впервые сели за руль в возрасте 46-55 лет, причем половина из респондентов приобрели авто в последние несколько лет (с 2021 по 2025 год).

82% начинали свой водительский путь на машине с пробегом, а при выборе авто для большинства важнее всего была цена (79%).

Также обращали внимание на техническое состояние (59%) и бренд (48%). Популярными марками стали Lada (39%), Toyota (6%) и Nissan (4%). Вопрос предполагал множественный выбор ответов.

Что касается стоимости, то 20% россиян потратили на первый автомобиль от $1 тыс. до $3 тыс., 15% – более $20 тыс., а 14% – от $3 тыс. до $5 тыс. Каждый десятый покупал машину за менее чем $1 тыс., и еще столько же – за $5-7 тыс. Цены приведены в валюте для унификации, что невозможно в рублях из-за частого колебания курса.

Способы поиска автомобилей также изменились. В период с 1990 по 2005 год машины чаще всего находили через знакомых (41%) или в газете «Из рук в руки» (26%). В последние годы популярны специализированные сайты (54%) и дилерские центры (14%).

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