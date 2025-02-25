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Мощные моторы, полный привод, оцинковка — добротный внедорожник стартует в РФ

Компания Great Wall Motor опубликовала российские цены на обновленный пикап Poer

Компания Great Wall Motor объявила российские цены на обновленный полноприводный пикап GWM Poer. В прошлом году дореформенная модель стала в РФ самым популярным пикапом и, более того, самым популярным дизельным автомобилем. Теперь Poer освежит внешность благодаря новым фарам, бамперам, решетке радиатора, иным расширителям арок и оригинальному дизайну дисков 18", но именно изменения по дизелю следует считать основными.

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Вместо прежнего турбодизельного движка 2.0 (150 л.с., 400 Нм) в паре с 6-ступенчатой МКП под капотом окажется турбодизель 2.4 (184 л.с., 480 Нм) в сочетании с 9-ступенчатой АКП, а также – впервые для модели – появится бензиновая альтернатива: 2.0 (218 л.с., 380 Нм) и 9-ступенчатый автомат.

Базовая комплектация Elite предлагается только с таким силовым агрегатом и стоит 3,8 млн рублей, а более продвинутая Premium позволяет выбрать из двух моторов: бензиновая версия стоит 4,0 млн рублей, а дизельная – 4,1 млн рублей.

GWM Poer 2025, комплектация Elite:

  • регулировка руля по вылету и наклону
  • цифровые приборы 7"
  • экран мультимедиа 12"
  • климат-контроль
  • беспроводная зарядка
  • отделка сидений экокожей

GWM Poer 2025, комплектация Premium:

  • вентиляция передних сидений
  • электрорегулировки передних сидений
  • 6 подушек безопасности
  • адаптивный круиз-контроль
  • камера кругового обзора
  • рейлинги на крыше
  • хромированная дуга безопасности
  • подножка в заднем борту
  • интерьер терракотового цвета
  • отделка сидений кожа/экокожа

Напомним, что грузоподъемность GWM Poer составляет 975 кг, габаритная длина машины – 5416 мм, клиренс – 232 мм. В арсенале – система полного привода и широкий пакет ассистентов.

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В обновленной версии меню мультимедиа и бортового компьютера полностью русифицированы, а детали кузова имеют оцинковку и дополнительный антикор. Возможные цвета кузова – черный, серый, синий, красный, белый. Старт продаж обновленных пикапов GWM Poer в российской дилерской Haval City запланирован на первый квартал 2025 года.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13
25.02.2025 
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