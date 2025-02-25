Мощные моторы, полный привод, оцинковка — добротный внедорожник стартует в РФ

Компания Great Wall Motor опубликовала российские цены на обновленный пикап Poer

Компания Great Wall Motor объявила российские цены на обновленный полноприводный пикап GWM Poer. В прошлом году дореформенная модель стала в РФ самым популярным пикапом и, более того, самым популярным дизельным автомобилем. Теперь Poer освежит внешность благодаря новым фарам, бамперам, решетке радиатора, иным расширителям арок и оригинальному дизайну дисков 18", но именно изменения по дизелю следует считать основными.

Вместо прежнего турбодизельного движка 2.0 (150 л.с., 400 Нм) в паре с 6-ступенчатой МКП под капотом окажется турбодизель 2.4 (184 л.с., 480 Нм) в сочетании с 9-ступенчатой АКП, а также – впервые для модели – появится бензиновая альтернатива: 2.0 (218 л.с., 380 Нм) и 9-ступенчатый автомат.

Базовая комплектация Elite предлагается только с таким силовым агрегатом и стоит 3,8 млн рублей, а более продвинутая Premium позволяет выбрать из двух моторов: бензиновая версия стоит 4,0 млн рублей, а дизельная – 4,1 млн рублей.

GWM Poer 2025, комплектация Elite:

регулировка руля по вылету и наклону

цифровые приборы 7"

экран мультимедиа 12"

климат-контроль

беспроводная зарядка

отделка сидений экокожей

GWM Poer 2025, комплектация Premium:

вентиляция передних сидений

электрорегулировки передних сидений

6 подушек безопасности

адаптивный круиз-контроль

камера кругового обзора

рейлинги на крыше

хромированная дуга безопасности

подножка в заднем борту

интерьер терракотового цвета

отделка сидений кожа/экокожа

Напомним, что грузоподъемность GWM Poer составляет 975 кг, габаритная длина машины – 5416 мм, клиренс – 232 мм. В арсенале – система полного привода и широкий пакет ассистентов.

В обновленной версии меню мультимедиа и бортового компьютера полностью русифицированы, а детали кузова имеют оцинковку и дополнительный антикор. Возможные цвета кузова – черный, серый, синий, красный, белый. Старт продаж обновленных пикапов GWM Poer в российской дилерской Haval City запланирован на первый квартал 2025 года.