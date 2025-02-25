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Водителям рассказали, на что обращать внимание при покупке подержанной машины
25 февраля
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Водителям рассказали, на что обращать внимание при покупке подержанной машины

Эксперт Трушкова назвала оптимальные показатели пробега авто на вторичном рынке

Небольшой пробег у подержанного автомобиля не всегда является преимуществом, а показания одометра не всегда отражают реальное состояние транспортного средства. О том, как вскрыть наличие проблем у авто при покупке на вторичном рынке, рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

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«Принято считать, что среднестатистический автомобиль проезжает 15-20 тыс. км в год. Таким образом, для машины возрастом 5 лет нормальным будет пробег в 75-100 тыс. км. Однако это усредненный показатель, который сильно зависит от условий эксплуатации», – объясняет эксперт.

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В частности, агрессивная манера вождения в условиях города и стояние в пробках изнашивают двигатель и сцепление больше, чем при передвижении по трассе. А в северных регионах используют больше дорожных реагентов, из-за которых возникает коррозия, отмечает Трушкова.

Что касается пробега, то небольшие показатели не всегда являются преимуществом. Например, у машины возрастом 10 лет с пробегом 50 тысяч км от простоя могут высохнуть резиновые уплотнители, тормозные диски могут заржаветь, а техжидкости потерять свойства. А чтобы исключить скрученный пробег, нужно проверять его показатели по сервисной книжке и в специальных сервисах в Сети.

Тем не менее для бензиновых автомобилей оптимальным пробегом является диапазон от 150 до 200 тысяч километров, считает Трушкова. После этого увеличивается риск износа поршневой группы, турбины и других узлов, но при регулярном и правильном обслуживании даже 250 тысяч на одометре не будут критичными, добавила она.

У дизельных моторов, в силу их большей долговечности, порог «оптимального» пробега чуть выше – от 200 до 300 тыс. км, при условии своевременного обслуживания. Ремонтировать такие двигатели дороже, поэтому перед покупкой нужна тщательная диагностика, чтобы убедиться в отсутствии проблем с топливной системой, советует Трушкова.

«Некоторые производители заслужили репутацию «неубиваемых». Например, Toyota, Honda, Subaru, Lexus – японские авто часто сохраняют хорошее состояние даже после 300 тысяч км. Премиальные марки, как Mercedes-Benz и Volvo, обладают запасом прочности, но требуют дорогого обслуживания. А Kia, Hyundai демонстрируют высокую надежность до 200 тысяч км», – подчеркивает специалист.

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Перед покупкой автомобиля на вторичном рынке обязательно нужно делать диагностику на предмет возможных проблем с двигателем, коробкой передач, подвеской и другими узлами, подчеркивает Трушкова. Также нужно изучить историю машины, сервисную книжку и страховые данные. Кроме того, сильно изношенный руль или сиденья при низком пробеге должны насторожить. А если ремень ГРМ, фильтры, жидкости не менялись вовремя – покупателя ждут затраты, резюмировала Трушкова.

Источник: quto.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
25.02.2025 
Фото:Depositphotos
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