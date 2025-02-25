Автомобили бренда Москвич подорожали

Завод «Москвич» поднял цены на машины 2025 года выпуска на 65—97 тыс. рублей

Завод «Москвич» обнародовал новые прайс-листы на модели 2025 года выпуска. Машины подорожали на 65–97 тыс. руб. в зависимости от модели и комплектации.

Так, кроссовер Москвич 3 в начальной комплектации с МКП 2025 года стоит 1 765 000 руб. (авто 2024 года обойдется в 1 700 000 руб.). Машина в такой же комплектации, но с АКП, стоит 1 865 000 руб. (кроссовер 2024 года – 1 770 000 руб.) То есть, прибавка составила 65 тыс. и 95 тыс. руб. соответственно.

Москвич 3 в максимальной комплектации 2025 г. в. стоит 1 997 000 руб., авто в аналогичной версии 2024 года оценивается в 1 900 000 руб. (+97 тыс. руб.)

Москвич 6 стал дороже на 77 тыс. руб. во всех комплектациях. Машина в версии «Комфорт» 2025 г. в. стоит 2 277 000 руб. (2024 года – 2 200 000 руб.), в версии «Бизнес» – 2 477 000 руб. (2 400 000 руб. за автомобиль 2024 г. в.). Седан в аналогичной версии с АКП также подорожал (3 053 000 руб., вместо 2 976 000 руб. за автомобиль 2024 г. в.).

Москвич 6 в комплектации «Техно» 2025 года стоит 3 193 000 руб. (3 116 000 руб. за машину 2024 года).

Стоимость электромобиля Москвич 3е 2025 г. в. пока не раскрывается. Авто 2023 и 2024 г. в. стоят 3 950 000 и 4 100 000 руб. соответственно.

Ранее «За рулем» сообщил, что стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru