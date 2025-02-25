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В Великобритании продают королевский Land Rover

На аукцион выставили редчайший Land Rover короля Чарльза

Автомобиль Land Rover, принадлежавший королю Великобритании, выставлен на продажу, пишет The Sun.

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Автомобиль был предоставлен компанией JLR Special Vehicles и доставлен в Хайгроув-Хаус в ноябре 2010 года с подтверждающим письмом, адресованным Тиму Уильямсу, тогдашнему главному шоферу принца Уэльского. Уточняется, что ряд документов подтверждает, что автомобиль принадлежал королю, однако нет ни одного его изображения рядом с ним.

Land Rover доставили в королевский гараж в «Хайгроув-хаусе» в ноябре 2010 года. Затем его припарковали в резиденции в Глостершире.

Land Rover, окрашенный в зеленый цвет Keswick, будет выставлен на аукционе Iconic в Бирмингеме 22 марта.

Королевский Land Rover
Королевский Land Rover
Королевский Land Rover

Ранее «За рулем» сообщил, что стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta.

Источник: The Sun

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Ушакова Ирина
Фото:SWNS
Количество просмотров 22
25.02.2025 
Фото:SWNS
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