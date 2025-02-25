В Великобритании продают королевский Land Rover

На аукцион выставили редчайший Land Rover короля Чарльза

Автомобиль Land Rover, принадлежавший королю Великобритании, выставлен на продажу, пишет The Sun.

Автомобиль был предоставлен компанией JLR Special Vehicles и доставлен в Хайгроув-Хаус в ноябре 2010 года с подтверждающим письмом, адресованным Тиму Уильямсу, тогдашнему главному шоферу принца Уэльского. Уточняется, что ряд документов подтверждает, что автомобиль принадлежал королю, однако нет ни одного его изображения рядом с ним.

Land Rover доставили в королевский гараж в «Хайгроув-хаусе» в ноябре 2010 года. Затем его припарковали в резиденции в Глостершире.

Land Rover, окрашенный в зеленый цвет Keswick, будет выставлен на аукционе Iconic в Бирмингеме 22 марта.

Ранее «За рулем» сообщил, что стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta.

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Источник: The Sun