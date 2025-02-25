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Радиохолдинги хотят получить доступ к российскому радио в китайских авто

Радийщики попросили Минпромторг обеспечить доступ к радио на всех китайских авто

Представители Российской академии радио (РАР) попросили Минпромторг обеспечить доступ к российскому радиовещанию во всех китайских машинах, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в крупных радиохолдингах. В ведомстве подтвердили получение соответствующего письма и заявили, что рассмотрят его «в установленном порядке».

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Уточняется, что некоторые FM-магнитолы, установленные в китайских автомобилях, не поддерживают функции стандарта RDS, который позволяет передавать дополнительные цифровые данные (в том числе информацию о песне, логотип и название радиостанции) вместе с аналоговым FM-сигналом и выводить их на экран, пояснил технический директор Европейской медиагруппы (ЕМГ) Олег Бондаренко. Поэтому пользователям становится труднее взаимодействовать с контентом. Необходимо выработать техническое решение подключения RDS.

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У некоторых китайских машин вовсе нет раздела радио в мультимедийной системе. Для решения данной проблемы нужно установить в мультимедийное устройство единый индустриальный онлайн-радиоплеер (цифровая платформа для распространения эфирных российских радиостанций в интернете), считает эксперт. Гендиректор «ГПМ радио» пояснил, что радиохолдинги хотят, чтобы приложения для прослушивания радио были сразу предустановлены в мультимедийных системах автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщил, что стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta.

Источник: «Ведомости»

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 5
25.02.2025 
Фото:Chery
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