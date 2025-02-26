Не покупайте эти запчасти на вторичке

Эксперт Трушкова назвала 8 автозапчастей, которые нельзя покупать на вторичке

Некоторые запчасти не стоит покупать на вторичном рынке, поскольку это может привести к ДТП, поломкам и дополнительным тратам, рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

Изношенные тормоза повышают риск ДТП. Даже если деталь выглядит целой, невозможно точно оценить остаточную толщину дисков или степень износа колодок, пояснила Трушкова.

Не стоит покупать и подержанные элементы подвески, потому что они изнашиваются от пробега и нагрузок, как и расходники, ресурс которых рассчитан на определенный пробег.

Также не стоит покупать б/у подушки безопасности и ремни, поскольку эти средства защиты могут иметь скрытые повреждения от ДТП, при этом подушки можно использовать только один раз.

Еще эксперт не советует покупать подержанные блоки управления (ECU), датчики, стартеры, генераторы, топливные насосы, форсунки, бензобаки, аккумуляторы и катализаторы.

Детали двигателя и трансмиссии также лучше покупать новыми. Так, обрыв ремня ГРМ часто приводит к капремонту двигателя, а ремонт турбины или сцепления будет дороже новой детали.

Ранее «За рулем» сообщил, что стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Российская газета»