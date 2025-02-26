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Не покупайте эти запчасти на вторичке

Эксперт Трушкова назвала 8 автозапчастей, которые нельзя покупать на вторичке

Некоторые запчасти не стоит покупать на вторичном рынке, поскольку это может привести к ДТП, поломкам и дополнительным тратам, рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

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Изношенные тормоза повышают риск ДТП. Даже если деталь выглядит целой, невозможно точно оценить остаточную толщину дисков или степень износа колодок, пояснила Трушкова.

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Не стоит покупать и подержанные элементы подвески, потому что они изнашиваются от пробега и нагрузок, как и расходники, ресурс которых рассчитан на определенный пробег.

Также не стоит покупать б/у подушки безопасности и ремни, поскольку эти средства защиты могут иметь скрытые повреждения от ДТП, при этом подушки можно использовать только один раз.

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Еще эксперт не советует покупать подержанные блоки управления (ECU), датчики, стартеры, генераторы, топливные насосы, форсунки, бензобаки, аккумуляторы и катализаторы.

Детали двигателя и трансмиссии также лучше покупать новыми. Так, обрыв ремня ГРМ часто приводит к капремонту двигателя, а ремонт турбины или сцепления будет дороже новой детали.

Ранее «За рулем» сообщил, что стартовали продажи нового кроссовера Chery по цене Lada Vesta.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
26.02.2025 
Фото:Depositphotos
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