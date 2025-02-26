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Перевозчиков муниципальных маршрутов заменят в случае нехватки водителей

Глава Ленобласти Дрозденко поручил устранить дефицит водителей автобусов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил ответственным ведомствам разработать дополнительные меры для привлечения в регион водителей автобусов. Об этом стало известно в ходе встречи главы региона с представителями Комитета Ленобласти по транспорту.

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Ведомство отчиталось о реализации транспортной реформы и итогах контроля за качеством перевозок.

«Оценку транспортной реформе дают люди. Главная цель – качественное улучшение транспортного обслуживания жителей Ленобласти и отработка на деле каждой жалобы и обращения по работе автобусов на маршрутах», – подчеркнул глава Ленобласти.

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Кроме того, Дрозденко подчеркнул, что в случае срывов перевозок и отсутствия транспорта на маршрутах будут применяться штрафные санкции вплоть до замены перевозчиков.

Также Дрозденко поручил сделать поездки на муниципальных маршрутах доступнее для маломобильных жителей и заменить оборудование и программное обеспечение в автобусах на российское, чтобы система оплаты проезда работала корректно и стабильно.

В Комтрансе напомнили, что с 1 января 2025 года на маршруты в Ленобласти вышли почти 500 новых автобусов. При этом особо отмечается, что отрасль испытывает острую нехватку водителей общественного транспорта.

Источник: lentv24.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 8
26.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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