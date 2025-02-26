Надежный кроссовер Skoda с долговечным мотором снова доступен в России

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В РФ привезли новые кроссоверы Skoda Karoq из Китая по цене от 2,6 млн рублей

Новый кроссовер Skoda Karoq привозят в Россию как с китайского, так и с европейского рынков, с ценами, которые начинаются от 2 640 000 рублей на одном из классифайдов в феврале.

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Skoda Karoq
Skoda Karoq

За эти деньги кроссовер «под ключ» обещает привезти компания из Владивостока. Хотя точную комплектацию она не указывает, понятно, что за эти деньги она не будет слишком богатой.

В Омске аналогичный Karoq из наличия можно купить на 20 тысяч дороже, он будет в «упрощенной» комплектации: обычный кондиционер вместо климат-контроля, люк вместо панорамной крыши, отсутствие воздуховодов для задних пассажиров и аналоговая приборная панель.

Skoda Karoq
Skoda Karoq

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В Москве новый китайский Karoq продается минимум от 3 100 000 рублей, в Вологде — от 3 500 000 рублей, а в Санкт-Петербурге и Краснодаре — от 3 540 000 и 3 550 000 рублей соответственно.

Все кроссоверы, за исключением омского варианта, оснащены 150-сильным 1,4-литровым турбомотором TSI и семиступенчатым «роботом». В омском экземпляре стоит 1,6-литровый атмосферный двигатель MPI мощностью 110 л.с., с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод у всех автомобилей передний.

Между тем, новый Dacia Sandero Stepway можно купить в России по цене от 2,65 млн рублей. Хэтчбек до весны 2022 года выпускали в России под маркой Renault, теперь он представлен у нас в европейской версии.

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Алексеева Елена
26.02.2025 
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Отзывы о Skoda Karoq (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Karoq  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Резвый, вместительный, для своей массы и АКПП довольно экономичный - 6-7л по трассе при скорости 110-130 км/ч, по городу без пробок - 8-9 л (можно и на чуть меньше 8л замахнуться), в салоне все под рукой (как у любого ВАГа).
Недостатки:
Самый большой недостаток - большой процент брака в установленных блоках ЭРА-Глонасс, замена которых занимает ооооочень продолжительное время и тянет за собой внесение изменений в документы СР и ЭПТС, что просто дикий геморрой... Есть огрехи ГАЗовской сборки.
Комментарий:
В целом автомобилем доволен, но покупать его до устранения проблем с ЭРА-Глонасс не советовал бы. Да еще и цены ушли в неадекват.
+6