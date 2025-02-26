Надежный кроссовер Skoda с долговечным мотором снова доступен в России

В РФ привезли новые кроссоверы Skoda Karoq из Китая по цене от 2,6 млн рублей

Новый кроссовер Skoda Karoq привозят в Россию как с китайского, так и с европейского рынков, с ценами, которые начинаются от 2 640 000 рублей на одном из классифайдов в феврале.

Skoda Karoq

За эти деньги кроссовер «под ключ» обещает привезти компания из Владивостока. Хотя точную комплектацию она не указывает, понятно, что за эти деньги она не будет слишком богатой.

В Омске аналогичный Karoq из наличия можно купить на 20 тысяч дороже, он будет в «упрощенной» комплектации: обычный кондиционер вместо климат-контроля, люк вместо панорамной крыши, отсутствие воздуховодов для задних пассажиров и аналоговая приборная панель.

Skoda Karoq

В Москве новый китайский Karoq продается минимум от 3 100 000 рублей, в Вологде — от 3 500 000 рублей, а в Санкт-Петербурге и Краснодаре — от 3 540 000 и 3 550 000 рублей соответственно.

Все кроссоверы, за исключением омского варианта, оснащены 150-сильным 1,4-литровым турбомотором TSI и семиступенчатым «роботом». В омском экземпляре стоит 1,6-литровый атмосферный двигатель MPI мощностью 110 л.с., с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод у всех автомобилей передний.

Между тем, новый Dacia Sandero Stepway можно купить в России по цене от 2,65 млн рублей. Хэтчбек до весны 2022 года выпускали в России под маркой Renault, теперь он представлен у нас в европейской версии.