#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобили этой марки признаны самыми надежными — они есть и в России
26 февраля
Автомобили этой марки признаны самыми надежными — они есть и в России
Автомобили Hongqi признаны самыми надежными...
Москвич 3
26 февраля
Этот популярный кроссовер можно купить по госпрограмме всего за ₽1,36 млн
В России начались продажи автомобиля Москвич 3...
Автоугонщики стали патриотами? В лидерах хищений — отечественная марка
26 февраля
Автоугонщики стали патриотами? В лидерах хищений — отечественная марка
Lada возглавила антирейтинг — на марку...

Авторынок России вырос на 11%, но это не помогло ему войти в топ-3 Европы

«Автостат»: авторынок РФ опустился в рейтинге Европы, несмотря на рост

Авторынок России по итогам января 2025 года опустился на пятое место. Для сравнения, в 2024 году показатели рынка обеспечили нашей стране четвертое место в европейском первенстве. Такой статистикой поделились в аналитическом агентстве «Автостат» в ходе анализа данных Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

При этом авторынок РФ демонстрирует наилучшую динамику среди крупнейших в Европе. А лидером по итогам начала 2025 года осталась Германия, там продано 207 640 автомобилей (-2,8% к январю 2024 года). Второе место занимает Великобритания с показателем 139 345 машин (-2,5%). Третье место у Италии – 133 731 реализованный экземпляр (-5,8%).

Рекомендуем
Китайская роботизированная коробка передач: что с надежностью? Проверили!

Затем в списке идет Франция с 114 673 реализованными автомобиля (-6,2%).

Если при рассмотрении показателей Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятую строчку. Согласно данным агентства «Автостат», в текущем январе на авторынке РФ реализовано 89 072 новых легковых автомобиля – на 11% больше, чем годом ранее.

Примечательно, что авторынок Испании в январе 2025 года вырос на 5,3% и составил 72 322 единицы. Остальным странам Европы не удалось по итогам января достичь отметки в 50 тысяч проданных машин.

Источник: autostat.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 21
26.02.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0