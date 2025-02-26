Авторынок России вырос на 11%, но это не помогло ему войти в топ-3 Европы

«Автостат»: авторынок РФ опустился в рейтинге Европы, несмотря на рост

Авторынок России по итогам января 2025 года опустился на пятое место. Для сравнения, в 2024 году показатели рынка обеспечили нашей стране четвертое место в европейском первенстве. Такой статистикой поделились в аналитическом агентстве «Автостат» в ходе анализа данных Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

При этом авторынок РФ демонстрирует наилучшую динамику среди крупнейших в Европе. А лидером по итогам начала 2025 года осталась Германия, там продано 207 640 автомобилей (-2,8% к январю 2024 года). Второе место занимает Великобритания с показателем 139 345 машин (-2,5%). Третье место у Италии – 133 731 реализованный экземпляр (-5,8%).

Затем в списке идет Франция с 114 673 реализованными автомобиля (-6,2%).

Если при рассмотрении показателей Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятую строчку. Согласно данным агентства «Автостат», в текущем январе на авторынке РФ реализовано 89 072 новых легковых автомобиля – на 11% больше, чем годом ранее.

Примечательно, что авторынок Испании в январе 2025 года вырос на 5,3% и составил 72 322 единицы. Остальным странам Европы не удалось по итогам января достичь отметки в 50 тысяч проданных машин.

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Источник: autostat.ru