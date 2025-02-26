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Правила постановки машины на учет изменятся

«Гарант»: в РФ с 1 марта изменятся правила постановки машин на учет в ГАИ

С 1 марта изменится порядок регистрации автомобилей в ГАИ. Теперь поставить на учет машину можно без ОСАГО. Полис исключен из числа документов, которые нужны для постановки машины на учет и совершения регистрационных действий, связанных со сменой собственника.

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При продаже авто бывший владелец вправе сняться с учета, если покупатель не сделал этот самостоятельно в течение 10 дней. Также теперь возможно снять с учета автомобиль, бывший в угоне и находящийся в розыске.

Также уточняется, что иномарку, которую ввезли в РФ из-за границы, нельзя зарегистрировать, если не был уплачен утилизационный сбор.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире.

Источник: портал «Гарант»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
26.02.2025 
Фото:АГН Москва
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