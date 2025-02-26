Правила постановки машины на учет изменятся
«Гарант»: в РФ с 1 марта изменятся правила постановки машин на учет в ГАИ
С 1 марта изменится порядок регистрации автомобилей в ГАИ. Теперь поставить на учет машину можно без ОСАГО. Полис исключен из числа документов, которые нужны для постановки машины на учет и совершения регистрационных действий, связанных со сменой собственника.
При продаже авто бывший владелец вправе сняться с учета, если покупатель не сделал этот самостоятельно в течение 10 дней. Также теперь возможно снять с учета автомобиль, бывший в угоне и находящийся в розыске.
Также уточняется, что иномарку, которую ввезли в РФ из-за границы, нельзя зарегистрировать, если не был уплачен утилизационный сбор.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире.
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Источник: портал «Гарант»
Фото:АГН Москва
26.02.2025
Фото:АГН Москва
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