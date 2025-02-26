Отечественные машины станут лучше: за качество ответят роботы

Качество автомобилей повысится: УАЗ модернизировал производство

Ульяновский автозавод (УАЗ) в рамках реализации программы по повышению качества автомобилей ввел в эксплуатацию новый роботизированный комплекс для завальцовки дверей.

Роботы в автоматическом режиме осуществляют максимально точное механическое соединение внутренних и внешних панелей навесных деталей на автомобилях Патриот, Пикап и Профи. Благодаря модернизации обеспечивается более качественное соединение элементов по сравнению с ручным трудом на прежнем оборудовании.

Напомним, ранее на УАЗе участок сварки кузовов моделей Пикап и Профи пополнился новым сварочным кондуктором. По словам специалистов завода, кондуктор значительно оптимизировал процесс, повысив контроль и качество выпускаемых автомобилей.

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Источник: rg.ru