Отечественные машины станут лучше: за качество ответят роботы
Качество автомобилей повысится: УАЗ модернизировал производство
Ульяновский автозавод (УАЗ) в рамках реализации программы по повышению качества автомобилей ввел в эксплуатацию новый роботизированный комплекс для завальцовки дверей.
Роботы в автоматическом режиме осуществляют максимально точное механическое соединение внутренних и внешних панелей навесных деталей на автомобилях Патриот, Пикап и Профи. Благодаря модернизации обеспечивается более качественное соединение элементов по сравнению с ручным трудом на прежнем оборудовании.
Напомним, ранее на УАЗе участок сварки кузовов моделей Пикап и Профи пополнился новым сварочным кондуктором. По словам специалистов завода, кондуктор значительно оптимизировал процесс, повысив контроль и качество выпускаемых автомобилей.
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Источник: rg.ru
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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26.02.2025
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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