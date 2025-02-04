Две модели УАЗ получили более качественные кузова

Новое оборудование УАЗа повысит качество сварки кузовов моделей Профи и Пикап

На Ульяновском заводе введено в строй новое оборудование: участок сварки кузовов моделей Пикап и Профи пополнился новым сварочным кондуктором. На заводе говорят, что этот кондуктор значительно оптимизировал процесс, повысив контроль и качество продукции.

«Кондуктор обеспечивает точное позиционирование деталей кузова во время сварки. При его разработке были внедрены современные технические решения, которые позволили улучшить геометрию кузова», – сообщила пресс-служба предприятия.

Отмечается, что с помощью кондуктора можно варить и двух-, и пятиместные кузова (у Профи и Пикапа есть однорядные и двухрядные варианты салона) без переналадки оборудования. Это также существенно влияет на качество сварки, как и на производительность участка.

Напомним, недавно на УАЗе появилась новая сварочная линия и новые покрасочные роботы. Сейчас помимо моделей УАЗ на предприятии производят пикапы Sollers (в оригинале – JAC). Дизельный мотор, применяемый на этих автомобилях, уже начали ставить на Пикап и на Патриот.

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Источник: УАЗ Сегодня