Очередной пьяный «гонщик» разнес двор – его забросали снежками!

В Калининграде нетрезвый водитель на Ford Mustang разбил 11 машин

Очередной пьяный автохулиган устроил разрушительный заезд (не первый случай буквально за месяц) – на сей раз в одном из дворов Калининграда. Как рассказывают очевидцы, сначала 39-летний владелец Ford Mustang дрифтил на нем по парковке, а затем направился в сторону припаркованных у дома машин.

Когда он протаранил несколько автомобилей и в них сработала сигнализация, на шум выбежали владельцы машин и попытались остановить дебошира. В ход пошли снежки, которые мужчины пытались забросить в открытые окна Мустанга и сбить «гонщика» с толку.

В конце концов, он остановился и попытался сбежать через правую дверь машины. Прошло некоторое время, прежде чем нескольким автовладельцам удалось утихомирить разбушевавшегося субъекта, скрутить и передать полиции. От медосвидетельствования гражданин отказался...

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Источник: Максим Кадаков