Раскрыты сроки возвращения ушедших зарубежных автобрендов

Эксперт Ольховский: потребуется год для запуска продаж ушедших с рынка иномарок

На возвращение в РФ европейских, японских и корейских автомобильных марок потребуется не менее года, рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Если иностранные компании примут соответствующее решение, то потребуется примерно год, чтобы реально запустить продажи. А при нынешней ситуации в авторетейле, когда доходность дилеров ниже минимальных уровней, возможно, понадобится и более долгий период, считает эксперт.

Он пояснил, что сначала начнут поставлять запчасти и восстановят сервисные решения для текущих клиентов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире.

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Источник: «Автостат»