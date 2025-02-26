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Раскрыты сроки возвращения ушедших зарубежных автобрендов

Эксперт Ольховский: потребуется год для запуска продаж ушедших с рынка иномарок

На возвращение в РФ европейских, японских и корейских автомобильных марок потребуется не менее года, рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

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Если иностранные компании примут соответствующее решение, то потребуется примерно год, чтобы реально запустить продажи. А при нынешней ситуации в авторетейле, когда доходность дилеров ниже минимальных уровней, возможно, понадобится и более долгий период, считает эксперт.

Он пояснил, что сначала начнут поставлять запчасти и восстановят сервисные решения для текущих клиентов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 11
26.02.2025 
Фото:Depositphotos
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