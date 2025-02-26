Раскрыты сроки возвращения ушедших зарубежных автобрендов
Эксперт Ольховский: потребуется год для запуска продаж ушедших с рынка иномарок
На возвращение в РФ европейских, японских и корейских автомобильных марок потребуется не менее года, рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.
Если иностранные компании примут соответствующее решение, то потребуется примерно год, чтобы реально запустить продажи. А при нынешней ситуации в авторетейле, когда доходность дилеров ниже минимальных уровней, возможно, понадобится и более долгий период, считает эксперт.
Он пояснил, что сначала начнут поставлять запчасти и восстановят сервисные решения для текущих клиентов.
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире.
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Источник: «Автостат»
Фото:Depositphotos
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26.02.2025
Фото:Depositphotos
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