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Названы условия, при которых китайский автомобиль долго прослужит без ремонта

Эксперт Балабас перечислил семь условий для долгой эксплуатации китайских машин

Для долгой службы китайской машины необходимо, чтобы ее владелец соблюдал некоторые условия, рассказал автоэксперт Евгений Балабас.

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Самое важное условие для долгой жизни автомобиля – это его эксплуатация в спокойном режиме, то есть без «спортивного стиля», пробуксовок, буксировок, обязательные прогревы двигателя зимой перед началом движения.

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Также в это понятие входят обязательная ежегодная очистка радиатора, контроль состояния вариатора с помощью специализированных мобильных приложений и, при необходимости, установка дополнительных масляных радиаторов на КП китайского авто, пояснил специалист.

Он пояснил, что китайские машины, как и любые другие, можно ремонтировать как в автосервисах, так и самостоятельно. Автоэксперт предупредил, что стоит выбирать сервисы из числа так называемых «клубных», которые рекомендованы в комьюнити владельцев.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли лучший семиместный кроссовер в мире.

Источник: ОСН

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 41
27.02.2025 
Фото:Depositphotos
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