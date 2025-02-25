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Запчасти на китайские автомобили выросли в цене за год на более чем 60%

В Петербурге из-за китайских автомобилей подорожали услуги автосервисов

Автовладельцы Петербурга в последние годы чаще обращались в автосервисы в связи с ремонтом автомобилей на фоне увеличения среднего возраста транспортных средств и отсутствия на рынке доступных моделей зарубежных брендов. Таким мнением поделился руководитель отдела маркетинга одной из сети автосервисов Алмас Гаджиев.

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Ситуация изменилась к концу 2024 года, когда наметилось снижение спроса из-за того, что автовладельцы стали переходить на китайские автомобили. Модели из КНР требуют иного подхода к обслуживанию, поэтому услуги автосервисов значительно выросли в цене. В основном, это связано с ростом зарплат специалистов и общими операционными расходами.

«С ремонтом китайских автомобилей у многих автосервисов возникают сложности: недостаток квалифицированных специалистов, дефицит оригинальных запчастей и отсутствие наработанных ремонтных технологий для этих марок», – уточнил эксперт.

Кроме того, автовладельцев привлекает и детейлинг как более специализированная услуга, они стремятся улучшить внешний вид автомобиля и защитить лакокрасочное покрытие кузова.

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Согласно данным Авито, продажи автозапчастей в Петербурге во втором полугодии 2024 года выросли на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Значительнее всего за год выросли цены на компоненты для Exeed – во втором полугодии 2024 года их покупали в шесть раз чаще, чем в 2023 году. Затем идет Changan с ростом продаж в четыре раза, также на 63% выросли продажи запчастей для Haval, Chery (+63%), и Москвича (+56%). Кроме того, стали активнее покупать комплектующие для Omoda и Jetour.

Источник: dp.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
25.02.2025 
Фото:Depositphotos
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