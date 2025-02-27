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Автомобили Москвич подорожали: на автозаводе назвали причину

Автозавод «Москвич» объяснил подорожание машин индексацией цен

Автозавод «Москвич» повысил цены на автомобили 2025 модельного года по причине индексации, связанной с рыночными условиями, рассказали в пресс-службе предприятия.

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Также там заметили, что цены решили поднять на фоне колебаний курса рубля, валютных рисков и изменений в кредитной политике.

Поясняется, что индексация цен в 2025 году продиктована текущей экономической ситуацией. Переход на производство полного цикла позволил компании сформировать более сбалансированную ценовую стратегию, сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан российской сборки продают со скидкой 50%.

Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 16
27.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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