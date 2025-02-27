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Бюджетные внедорожники оснастят технологией запуска и управления дрона

BYD и DJI 2 марта представят интеллектуальную систему дронов для автомобилей

Автобренд BYD и производитель беспилотников DJI 2 марта представят систему дронов для транспортных средств. Отмечается, что производитель электромобилей NEV уже готовится использовать новинку на своих автомобилях. Технология позволяет не только запускать, но и управлять беспилотником непосредственно из автомобиля.

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«Запечатлейте каждое мгновение, наполненное волнением от путешествия», – написали представители BYD в своих соцсетях, подчеркнув, что основной целью интеллектуальной системы будет слежение за ситуацией на трассе.

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Дрон DJI Mavic 3 способен в автоматическом режиме распознавать транспортное средство и следовать за ним с максимальной скоростью 55 км/ч. Причем водитель машины сможет управлять углом наклона дрона на дисплее в салоне авто, а у пассажира будет пульт дистанционного управления.

BYD уже использует систему беспилотного управления на вседорожнике Yangwang U8, и компания уже подала заявку на выпуск нескольких менее дорогих моделей с такой системой. В частности, планируется внедрить бортовую систему беспилотного управления в бюджетные модели внедорожников: Denza N9, Fang Cheng Bao Tai 3, BYD Tang L и BYD Sealion 07 DM-i.

Все технические подробности и демонстрацию системы дронов в действии покажут во время официальной презентации.

Источник: cnevpost.com

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Светлана Тарасенко
Фото:DJI
Количество просмотров 18
27.02.2025 
Фото:DJI
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