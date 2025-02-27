Экспортировать бензин запрещено: а кому разрешили поставлять топливо

Кабмин продлил запрет на экспорт бензина из России до конца августа

Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина для всех, кроме производителей, до конца августа текущего года. О подписании соответствующего постановления сообщили в пресс-службе кабмина.

«Правительство вводит запрет на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа включительно. Постановление об этом подписано. Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», – говорится в тексте сообщения.

В кабмине подчеркивают, что такое решение принято с целью сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтеперерабатывающей отрасли, а также противодействия серому экспорту автомобильного бензина.

Решение о продлении запрета на экспорт распространяется на трейдеров, при этом производителям разрешено поставлять топливо на внешние рынки. Об этом уточнили на совещании у вице-премьера Александра Новака.

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Источник: tass.ru