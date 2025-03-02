«Гибкий» и минималистичный: PV5 — это идея электрического минивэна от Kia

Минивэн Kia PV5 будет в версиях пассажирской, грузовой и в виде шасси с кабиной

Kia представила подробности о своем новом электрическом минивэне PV5, который поступит в продажу во второй половине этого года.

Минивэн Kia PV5

Модель будет доступна с тремя вариантами батарей емкостью 43,3, 51,5 и 71,2 кВт·ч, обеспечивающими запас хода до 249 миль. Все версии электромобиля оснащены двигателем мощностью 161 л.с., и предлагаются в различных конфигурациях — пассажирской, грузовой и шасси с кабиной.

Особенность PV5 – гибкость и адаптивность. Пассажирская версия оснащена тремя рядами сидений, что позволяет легко трансформировать минивэн для личного или делового использования.

Грузовой вариант PV5 предложат в конфигурациях Standard, Long и High-Roof, где будет до 5100 литров грузового пространства; версия Chassis Cab может быть преобразована в различные типы автомобилей, включая грузовики и рефрижераторные фургоны.

В интерьере PV5 применен минималистичный подход, с 7-дюймовой цифровой приборной пвнелью и 12,9-дюймовой информационно-развлекательной системой, работающей на ОС Android Automotive.

Минивэн Kia PV5

PV5 построен на новой электрической платформе E-GMP.S, которая является развитием существующей архитектуры E-GMP. Эта платформа стандартизирует компоненты, такие как батареи и двигатели, что позволяет снизить затраты и упростить производство. Гибкость платформы позволяет производить автомобили различных типов, от пассажирских до специализированных вариантов, таких как автомобили для инвалидных колясок или кемперы.

Таким образом, Kia PV5 представляет собой многофункциональное и экономичное решение для бизнеса и личного пользования.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Carscoops