Импортозамещение поможет автопрому России стать конкурентоспособным

Экономист Баширов: санкции против РФ популяризировали отечественный автопром

Западные санкции, ограничивающие импорт иномарок и комплектующих, а также последующий рост цен на новые автомобили популяризировали отечественный автопром, и потребители стали обращать внимание на российских производителей. Таким мнением поделился профессор ВШЭ Марат Баширов.

«Нам нужен свой отечественный автопром. И мы умеем производить качественные автомобили. Что-то упустили, но нагоняем огромными шагами и перегоним», – убежден экономист.

На фоне роста потребительского спроса к отечественным маркам увеличилось производство и продажи автомобилей местного производства. Автоконцерны адаптировались к новым реалиям, развивая локализацию и расширяя модельный ряд. Это позволило занять освободившиеся ниши после ухода зарубежных брендов и привлечь покупателей.

«На АВТОВАЗе сложилась современная команда, которая не только не дала застыть конвейеру после ухода иностранцев, но скоро запустит еще один. И новые модели автомобилей выходят в массовое производство и продаются не только в России», – подчеркивает эксперт.

Стратегические и маркетинговые решения принимаются на уровне собственника, но автоотрасли нужен такой контроль, убежден Баширов. Экономист допускает кооперацию и обмен опытом, исключая при этом продажу активов отечественных производителей зарубежным компаниям.

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Источник: sm.news