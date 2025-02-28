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Лидер авторынка Европы продается и в России

Хэтчбек Dacia Sandero сохранил статус самого продаваемого автомобиля в Европе

Компактный хэтчбек Dacia Sandero по итогам января текущего года стал самым продаваемым автомобилем на рынке Европы. Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат» со ссылкой на данные исследовательской компании JATO Dynamics.

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В прошлом году эта модель стала бестселлером европейского рынка. Согласно данным, продажи Dacia Sandero в Европе в начале 2025 года составили 21 309 единиц. Этот показатель на 15% меньше по сравнению с январем 2024 года. На втором месте – Volkswagen Golf, доля которого снизилась на 5% и составила 17 630 единиц. На третьем месте – Peugeot 208 с результатом 17 289 проданных экземпляров (+5%).

Dacia Sandero
Dacia Sandero

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Затем в списке идут Dacia Duster с 15 816 проданными автомобилями в Европе (рост за год составил 20%). И замыкает топ-5 Volkswagen T-Roc, этот автомобиль разошелся тиражом в 15 655 экземпляров (+7%). Также в рейтинг самых продаваемых моделей на европейском рынке по итогам января вошли: Citroen C3 (15 524 шт.; +2%), Toyota Yaris Cross (15 337 шт.; -12%), Volkswagen Tiguan (15 330 шт.; +45%), Fiat Panda (14 203 шт.; +10%) и Opel Vauxhall/Corsa (14 162 шт.; +10%).

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Dacia
Количество просмотров 9
28.02.2025 
Фото:Dacia
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