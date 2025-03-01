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Покупатели купе проведут 2 дня в гостях у 9-кратного чемпиона мира по мотогонкам

BMW выпустит ограниченную серию M4 к дню рождения мотогонщика Валентино Росси

Автопроизводитель BMW анонсировал лимитированную спецверсию купе M4 CS Edition VR46, выпуск модели приурочен к дню рождения знаменитого мотогонщика Валентино Росси.

BMW M4 CS Edition VR46
BMW M4 CS Edition VR46

Итальянский пилот по прозвищу «Доктор» выступает за заводскую команду BMW M в гонках на выносливость. Особые купе отличают оригинальная отделка на выбор в двух вариантах, и перенастроенные шасси. Бонусом для покупателей таких машин станет встреча с самим Росси у него дома.

BMW M4 CS Edition VR46
BMW M4 CS Edition VR46

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Обозначение спецверсии отсылает к названию команды Валентино Росси и его стартовому номеру в рамках MotoGP. Оба варианта оформления M4 CS Edition VR46 с названиями Sport и Style включают номер 46 на бортах и акценты в отделке желтого цвета.

По информации, некоторые части рисунков нанесены вручную, в интерьере присутствуют декор желтого цвета и тематические шильдики.

BMW M4 CS Edition VR46
BMW M4 CS Edition VR46

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Силовой агрегат особых M4 развивает мощность 550 л.с., до 100 км/ч автомобиль разгоняется с места за 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 302 км/ч.

Всего выпустят 46 экземпляров таких купе в каждом варианте оформления. В США спецверсию предложит минимум за 155 тысяч долларов (примерно 13,3 млн. рублей по актуальному курсу). Покупателям обещают необычный бонус – двухдневный визит на ранчо Валентино Росси в Италии с трек-днем на трассе Мизано в регионе Эмилия-Романья.

Источник: autotraders.ae

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Светлана Тарасенко
Фото:BMW
Количество просмотров 14
01.03.2025 
Фото:BMW
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