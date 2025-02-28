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В России подешевел популярный компактный кроссовер: известны цены

Обновленный кроссовер Exeed LX в начальной версии подешевел на 150 тыс. рублей

В России стал доступнее рестайлинговый компактный кроссовер Exeed LX. Стоимость его базовой версии Business в феврале уменьшилась на 150 тыс. рублей и теперь он стоит 2 890 000 рублей.

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Уточняется, что в январе стоимость этой комплектации снизилась на 50 тыс. рублей.

Exeed LX
Exeed LX

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Рестайлинговый Exeed LX получил в России комплектацию Business в 2024 году. Ее появление вернуло кроссоверу недоступный на старте продаж силовой агрегат, знакомый по «дореформенной» модели. Это 1,5-литровый 147-сильный турбомотор и вариатор. Все прочие версии оснащены 150-сильной «турбочетверкой» объемом 1,6 литра и 7-ступенчатым роботом Getrag.

Exeed LX
Exeed LX

Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Exeed
28.02.2025 
Фото:Exeed
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