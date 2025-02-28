В России подешевел популярный компактный кроссовер: известны цены
Обновленный кроссовер Exeed LX в начальной версии подешевел на 150 тыс. рублей
В России стал доступнее рестайлинговый компактный кроссовер Exeed LX. Стоимость его базовой версии Business в феврале уменьшилась на 150 тыс. рублей и теперь он стоит 2 890 000 рублей.
Уточняется, что в январе стоимость этой комплектации снизилась на 50 тыс. рублей.
Exeed LX
Рестайлинговый Exeed LX получил в России комплектацию Business в 2024 году. Ее появление вернуло кроссоверу недоступный на старте продаж силовой агрегат, знакомый по «дореформенной» модели. Это 1,5-литровый 147-сильный турбомотор и вариатор. Все прочие версии оснащены 150-сильной «турбочетверкой» объемом 1,6 литра и 7-ступенчатым роботом Getrag.
Exeed LX
Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: «Автоновости дня»
Фото:Exeed
28.02.2025
Фото:Exeed
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о Exeed LX
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!