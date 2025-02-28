#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Лазаревском районе Сочи поменяют схему движения
28 февраля
В Лазаревском районе Сочи поменяют схему движения
На улице Социалистической в поселке Лазаревском...
GAC GS4 Max
28 февраля
Один из лучших представителей по уровню оснащения и комфорта SUV появится в России
GAC раскрыл характеристики абсолютно нового...
Exeed LX
28 февраля
В России подешевел популярный компактный кроссовер: известны цены
Обновленный кроссовер Exeed LX в начальной...

В Лазаревском районе Сочи поменяют схему движения

На улице Социалистической в поселке Лазаревском введут одностороннее движение

В Сочи с 1 марта будет изменена схема движения по улице Социалистической. В мэрии города пояснили, в этой части будет введено одностороннее движение.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
7 мест, выносливый мотор, цена – от 1,04 млн рублей: а в чем подвох?

Уточняется, что это затронет отрезок дороги по улице Социалистической, расположенный между улицами Нахимова и Одоевского в Лазаревском районе.

Этот участок дороги ведет к морю и очень популярен как у местных жителей, так и у туристов. Нововведение оптимизирует дорожную обстановку, упростит пересечение проезжей части пешеходами и повысит уровень безопасности в темное время суток.

Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН Москва
28.02.2025 
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0