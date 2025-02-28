В Лазаревском районе Сочи поменяют схему движения

На улице Социалистической в поселке Лазаревском введут одностороннее движение

В Сочи с 1 марта будет изменена схема движения по улице Социалистической. В мэрии города пояснили, в этой части будет введено одностороннее движение.

Уточняется, что это затронет отрезок дороги по улице Социалистической, расположенный между улицами Нахимова и Одоевского в Лазаревском районе.

Этот участок дороги ведет к морю и очень популярен как у местных жителей, так и у туристов. Нововведение оптимизирует дорожную обстановку, упростит пересечение проезжей части пешеходами и повысит уровень безопасности в темное время суток.

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Источник: пресс-служба администрации Сочи