Таких цен уже нет: сколько готовы потратить россияне на машины ушедших брендов
Россияне ждут, что «вернувшиеся» иномарки будут стоить до 2 000 000 рублей
Опрос, проведенный порталом Авто Mail, в котором поучаствовали свыше 3,7 тысячи человек, показал, что 39% россиян готовы отдать за машины западных брендов сумму, не превышающую 2 000 000 рублей, а еще 32% участников опроса согласны, что машины должны стоить от 2 000 000 до 3 000 000 рублей.
При этом 6,5% опрошенных могут потратить на модели марок (если они вернутся) около 5 000 000 рублей, а 4,5% готовы израсходовать больше. Еще около 11% будут довольны ценой в 3-4 млн.
Более 7% респондентов не хотят приобретать какую-либо иномарку вообще.
Ранее «За рулем» сообщал, что доступный 147-сильный семейный кроссовер Chevrolet привезли в Россию.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Авто Mail
Фото:Depositphotos
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28.02.2025
Фото:Depositphotos
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