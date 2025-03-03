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В России появился новый бренд автомобилей

В России зарегистрировали новую марку автомобилей Votour

Дистрибьютор марки Jetour ООО «Джетур Мотор Рус» зарегистрировал доменные имена votour-motor.ru и votour-auto.ru, сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на единый реестр доменов Роскомнадзора.

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Также была зарегистрирована отдельная организация под названием ООО «Вотур Мотор Рус». Уточняется, что компания зарегистрирована 27 ноября 2024 года по тому же адресу, где расположен офис представительства Jetour в Москве. Руководитель фирмы Оу Хао.

Также в РФ был зарегистрирован логотип Votour, по стилистике напоминающий Jetour. Его можно увидеть на портале «РБК Компании». Правообладатель Оу Хао.

Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Авто Mail.ru», РБК Компании

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Ушакова Ирина
Фото:«ОУ, ХАО»
03.03.2025 
Фото:«ОУ, ХАО»
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