В России появился новый бренд автомобилей

В России зарегистрировали новую марку автомобилей Votour

Дистрибьютор марки Jetour ООО «Джетур Мотор Рус» зарегистрировал доменные имена votour-motor.ru и votour-auto.ru, сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на единый реестр доменов Роскомнадзора.

Также была зарегистрирована отдельная организация под названием ООО «Вотур Мотор Рус». Уточняется, что компания зарегистрирована 27 ноября 2024 года по тому же адресу, где расположен офис представительства Jetour в Москве. Руководитель фирмы Оу Хао.

Также в РФ был зарегистрирован логотип Votour, по стилистике напоминающий Jetour. Его можно увидеть на портале «РБК Компании». Правообладатель Оу Хао.

Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Авто Mail.ru», РБК Компании