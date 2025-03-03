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Из-за этого фактора емкость аккумулятора снижается в зимнее время

Эксперт Патерик перечислил 3 ключевые поломки автомобиля в зимнее время года

Основные причины поломок стартера и генератора автомобиля связаны с повышенной нагрузкой на эти узлы, а также с погодными условиями в холодное время года. Об этом рассказал директор и собственник автосервиса международной сети Fit Service Максим Патерик.

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«Самые частые причины поломки стартера зимой действительно связаны с погодой. Во-первых, моторное масло на морозе становится более вязким, и двигателю труднее крутиться. Стартеру приходится работать с повышенной нагрузкой, что может привести к его ускоренному износу. Основная рекомендация здесь – использовать подходящее под условия региона масло», – объясняет эксперт.

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В холодное время года емкость аккумулятора снижается, поэтому стартер получает меньше энергии для запуска двигателя. Как следствие – увеличивается риск перегрева обмоток стартера. В-третьих, на стартер может попадать влага, она замерзает и вызывает коррозию, констатирует Патерик. Также к износу стартера приводят частые попытки завести мотор машины, подчеркивает эксперт.

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Генератор тоже испытывает дополнительную нагрузку – обогрев стекол, сидений и фар вынуждает функционировать на пределе. К тому же в зимнее время низкие температуры делают некоторые компоненты более хрупкими, особенно это касается щеток и подшипников генератора. Из-за воздействия соли и химикатов на дорогах возникает коррозия, чтобы минимизировать риски, нужно регулярно мыть автомобиль, включая генератор, подытожил Патерик.

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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6
03.03.2025 
Фото:Depositphotos
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