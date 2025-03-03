В России продают 28-летний BMW почти без пробега: известна цена

В РФ в продаже появился BMW 850i 1997 г. в. почти без пробега за ₽15 млн

В РФ в продаже появилось уникальное купе BMW 850 1997 г. в. с небольшим пробегом. BMW 8-series в кузове E31 производили с 1989 по 1999 год.

BMW 8-series E31

Продаваемый экземпляр проехал всего 9700 км с момента покупки и был ввезен в Россию из Италии, где находился в одних руках с момента покупки, с уплатой всех необходимых таможенных платежей.

BMW 8-series E31

Под капотом авто 12-цилиндровый мотор объемом 5,4 литра и мощностью в 326 л.с., 5-ступенчатая АКП. Привод у автомобиля задний. Стоимость составляет 15 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.

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Источник: Авто.ру