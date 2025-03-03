В России продают 28-летний BMW почти без пробега: известна цена
В РФ в продаже появился BMW 850i 1997 г. в. почти без пробега за ₽15 млн
В РФ в продаже появилось уникальное купе BMW 850 1997 г. в. с небольшим пробегом. BMW 8-series в кузове E31 производили с 1989 по 1999 год.
BMW 8-series E31
Продаваемый экземпляр проехал всего 9700 км с момента покупки и был ввезен в Россию из Италии, где находился в одних руках с момента покупки, с уплатой всех необходимых таможенных платежей.
BMW 8-series E31
Под капотом авто 12-цилиндровый мотор объемом 5,4 литра и мощностью в 326 л.с., 5-ступенчатая АКП. Привод у автомобиля задний. Стоимость составляет 15 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Авто.ру
Фото:Auto.ru
9
03.03.2025
Фото:Auto.ru
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