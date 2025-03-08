Штраф за превышение скорости на 0,22 км/ч: что не так с этим наказанием?

Водитель получил штраф в 106 евро через 6 месяцев после возвращения из Италии

Немецкий водитель получил штраф в размере 106 евро спустя несколько месяцев после возвращения из Италии. Причина: незначительное превышение разрешенной скорости – а именно на 0,22 км/ч за вычетом допуска на измерение.

Этот случай вызвал много споров даже у законопослушных немцев. Проблема не только в размере штрафа, но и в том, что он пришел спустя полгода после поездки в Италию. И, конечно, возникает вопрос: законно ли такое наказание за такую ерунду и как вообще это работает?

Дело в том, что в Италии у властей есть целых 360 дней, чтобы направить уведомление о штрафе. Если письмо пришло позднее чем через три месяца, штраф все равно считается действительным, если почтовый штемпель поставлен вовремя.

Размеры штрафов в Италии могут быть разными – от 90 евро до нескольких тысяч.

И хотя 106 евро за превышение скорости на 0,22 км/ч кажется чрезмерным наказанием, итальянским властям важно наказать за любое нарушение, даже если оно несущественное.

Конечно, у водителя есть возможность подать апелляцию. Но для этого нужно обращаться в итальянские органы в течение установленного срока. Шансы на успех зависят от множества факторов: были ли допущены ошибки в документах, нет ли проблем с измерением скорости и т. д.

Причем для европейцев штрафы, наложенные в других странах ЕС, могут привести к серьезным последствиям. Например, в Германии штрафы, поступившие из Италии, будут принудительно взысканы, и сумма штрафа при этом вырастет. А в будущем могут возникнуть проблемы с поездками в Италию.

А вот в самой Германии за такие минимальные превышения скорости, как 0,22 км/ч, обычно не наказывают.

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Источник: Auto, Motor und Sport