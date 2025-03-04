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Названы сроки возвращения Toyota в Россию

Эксперт Иванов: Toyota может вернуться в Россию через 2-3 года

В лучшем случае Toyota вернется на российский рынок через два или три года, считают автоэксперты.

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Автор Telegram-канала AutoRun SPb Денис Гаврилов отмечает, что эта марка упоминается в числе первых претендентов на возвращение. Но в любом случае это политический вопрос.

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Когда японской стороне станет понятно, что можно активировать процесс официальных продаж в России, это будет сделано, полагает Гаврилов. Пока проводится работа по подготовке различных сценариев налаживания деятельности в стране.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов считает, что при благоприятных геополитических обстоятельствах Toyota вернется на рынок РФ через 2-3 года, минимум.

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Директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский полагает, что возвращение зарубежных брендов должно идти постепенно: сначала начнут поставлять запчасти и восстанавливать сервисные решения.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отмечает, что ушедшие бренды допускают разные сценарии возвращения после снятия санкций, так как для многих из них российский рынок был очень привлекательным.

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 17
04.03.2025 
Фото:Unsplash
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