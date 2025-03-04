Минус миллион: иномарки резко подешевели из-за укрепления рубля

Цены на автомобили из Германии снизились для россиян на 10%

Машины из Германии стали доступнее для россиян на 10% после падения курса евро, рассказал автор YouTube-канала AvtoRevizorro и специалист по подбору автомобилей с пробегом Кирилл Чернов. Ведь стоимость авто, таможенные и прочие издержки считаются в евро, чей курс снизился.

Для примера Чернов взял BMW X5. Этот автомобиль стал доступнее примерно на 1 млн руб., а BMW 3-й серии подешевел примерно на 500 тыс. руб. Эксперт прибавил, что в целом цены на машины за рубежом довольно сильно выросли. Так, в Германии подорожали все авто всех местных брендов.

«Так что про условный Volkswagen Passat за €5 тыс. можно забыть. Ничего дешевле €10 тыс. вы сейчас там не возьмете», – заявил Чернов.

По его словам, в будущем стоимость машин будет зависеть от курса евро. Будет хороший курс евро, хотя бы 95 руб., продажи наверняка вырастут, прогнозирует Чернов.

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra.

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Источник: Autonews.ru