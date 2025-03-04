#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый виток торговой войны: Трамп «закручивает гайки» автоконцернам других стран
4 марта
Новый виток торговой войны: Трамп «закручивает гайки» автоконцернам других стран
США ввели пошлины на автомобили из Мексики и...
На участке трассы М-4 нанесут шумовую разметку
4 марта
На участке трассы М-4 нанесут шумовую разметку
В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон»...
Цифровое зеркало автомобиля загрузит видео с внешних камер и упростит парковку
4 марта
Цифровое зеркало автомобиля загрузит видео с внешних камер и упростит парковку
Bestune Pony оснастили мультимедийной системой...

Цифровое зеркало автомобиля загрузит видео с внешних камер и упростит парковку

Bestune Pony оснастили мультимедийной системой с нейросетью от DeepSeek

Электромобиль Bestune Pony первым в своем классе получил мультимедийную систему с поддержкой нейросетей от компании DeepSeek. О потенциале искусственного интеллекта модели рассказали в пресс-службе бренда.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Две новые версии, оборудованные 10,1-дюймовой мультимедийной системой с поддержкой нейросети DeepSeek, представили в Китае 12 февраля 2025 года.

«На домашнем рынке модель теперь доступна в шести комплектациях, стоимость которых варьируется от 24,9 до 43,9 тыс. юаней (от 303 тыс. до 534 тыс. рублей по текущему курсу). Мощный процессор и современное аппаратное обеспечение открывают доступ к продвинутой системе голосового управления, что позволяет как водителю, так и пассажирам эффективно пользоваться всеми основными функциями электромобиля», – подчеркнули в пресс-службе.

Рекомендуем
Инспектор ГАИ остановил в неположенном месте под камерой: нужно ли платить штраф?

Благодаря возможностям нейросети водитель может выбрать музыкальный трек на свой вкус, воспользоваться популярным видеохостингом, развлекательными приложениями или построить маршрут навигационной системы.

Взаимодействие с Bestune Pony, оснащенным технологией DeepSeek, выходит на совершенно новый уровень, подчеркнули в компании.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Также электромобиль от Bestune получил цифровое зеркало заднего вида, оно позволяет выводить потоковое видео с внешних камер. Система упрощает процесс парковки и маневрирования, а также может делать запись во время поездки.

Безопасность электрокару обеспечивают различные интеллектуальные ассистенты и высокопрочная конструкция кузова. Bestune Pony отличается экономичностью и большим запасом хода для своего класса.

Источник: пресс-служба Bestune

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Bestune
Количество просмотров 2
04.03.2025 
Фото:Bestune
Поделиться:
Оцените материал:
0