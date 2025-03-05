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8 мест, автомат: самый популярный минивэн в России появился в продаже

Дилер привез в РФ минивэн Hyundai Staria 2025 года за 9,5 млн рублей

В одном из московских автосалонов появился в продаже Hyundai Staria 2025 модельного года стоимостью 9 455 000 рублей. Этот минивэн дебютировал в апреле 2021 года, он пришел на смену модели H-1, которую выпускали с 2007 года.

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Ранее аналитики «Авито Авто» перечислили самые популярные в России модели минивэнов. Среди моделей лидером по спросу стал Hyundai Staria с 21% долей рынка.

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Уточняется, что автомобиль представлен в предмаксимальной комплектации Prestige с 8-местной компоновкой салона. Он оснащен 6-цилиндровым бензиновым мотором объемом 3,5 литра и мощностью 249 л. с., АКП8, привод передний.

Интерьер этого автомобиля выполнен в темных тонах, сам минивэн черного цвета.

Hyundai Staria
Hyundai Staria

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 15
05.03.2025 
Фото:Hyundai
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