Смотрите, кто-то добавил пикапу самую недостающую функцию!

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На продажу выставили Chevrolet Silverado 2500, превращенный в самосвал

В США на продажу выставили с виду обычный пикап Chevrolet Silverado 2500, который с помощью одного-единственного дополнения обрел то, чего остро не хватает многим владельцам такой техники. В конструкцию кузова внедрили гидравлический подъемник, который превратил пикап в самосвал.

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В американских СМИ называют эту машину «идеальным GMT800», то есть лучшей машиной, созданной на популярной платформе с таким индексом – на ней построены многие известнейшие пикапы и внедорожники Chevrolet девяностых, включая легендарный Suburban. Платформа сама по себе очень надежная, а тут еще и модифицированная таким уместным способом.

Кузов поднимается на 45 градусов, чего вполне достаточно для уверенной разгрузки чего угодно – гравия, земли, песка или навоза. Отметим, что Silverado 2500 – это полноразмерный американский пикап с грузоподъемностью около 1,6 тонны (в зависимости от исполнения), так что перегрузить этого монстра у вас едва ли получится.

Кстати, за исключением гидроподъемника это действительно самый обычный Silverado: 6-литровый V8, автомат, задний привод, мощная рама.

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Пробег конкретного экземпляра 2005 года выпуска составляет 98 000 миль, то есть менее 160 тысяч км, что для такой техники сущий пустяк. Просят за него 9500 долларов – это при том, что внедренный в конструкцию подъемник Pierce сам по себе стоит в Штатах 1695 долларов... Повезет же кому-то!

Источник: The Drive

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
08.03.2025 
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