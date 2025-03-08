Смотрите, кто-то добавил пикапу самую недостающую функцию!

На продажу выставили Chevrolet Silverado 2500, превращенный в самосвал

В США на продажу выставили с виду обычный пикап Chevrolet Silverado 2500, который с помощью одного-единственного дополнения обрел то, чего остро не хватает многим владельцам такой техники. В конструкцию кузова внедрили гидравлический подъемник, который превратил пикап в самосвал.

В американских СМИ называют эту машину «идеальным GMT800», то есть лучшей машиной, созданной на популярной платформе с таким индексом – на ней построены многие известнейшие пикапы и внедорожники Chevrolet девяностых, включая легендарный Suburban. Платформа сама по себе очень надежная, а тут еще и модифицированная таким уместным способом.

Кузов поднимается на 45 градусов, чего вполне достаточно для уверенной разгрузки чего угодно – гравия, земли, песка или навоза. Отметим, что Silverado 2500 – это полноразмерный американский пикап с грузоподъемностью около 1,6 тонны (в зависимости от исполнения), так что перегрузить этого монстра у вас едва ли получится.

Кстати, за исключением гидроподъемника это действительно самый обычный Silverado: 6-литровый V8, автомат, задний привод, мощная рама.

Пробег конкретного экземпляра 2005 года выпуска составляет 98 000 миль, то есть менее 160 тысяч км, что для такой техники сущий пустяк. Просят за него 9500 долларов – это при том, что внедренный в конструкцию подъемник Pierce сам по себе стоит в Штатах 1695 долларов... Повезет же кому-то!

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Источник: The Drive