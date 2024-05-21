Эти машины проезжают 800 тыс. км без поломок: рейтинг самых надежных автомобилей

Эксперты HotCars назвали 12 самых надежных автомобилей в мире

Какие автомобили могут без поломок проехать более 500 тысяч миль (805 тыс. км), выяснили эксперты автомобильного портала HotCars. Лидером неожиданно стала Hyundai Elantra 2010–2015 годов выпуска с 1,6-литровым 132-сильным двигателем и с рейтингом надежности 9,5 из 10 баллов.

Уточняется, что в Америке уже несколько машин Hyundai Elantra проехали более 1 млн миль (1,6 млн км), причем на одной из них такой пробег был намотан всего за 5 лет.

На второй строчке рейтинга с 9 баллами из 10 оказался пикап Chevrolet Silverado, который производили с 1988 по 2002 год. Этот автомобиль оснащен 4,3-литровым 160-сильным мотором. На третьем месте пикап Ford Super Duty, который собирали с 2011 по 2016 год. Он оснащен дизельным мотором, а именно 6,7-литровым V8 мощностью 400 л. с.

В целом рейтинг выглядит так:

Hyundai Elantra 2010–2015 годов ;

годов Chevrolet Silverado 1988–2002 годов ;

годов Ford Super Duty 2011–2016 годов ;

годов Toyota Tacoma 2005–2015 годов ;

годов Porsche 911 Turbo 1973–1989 годов ;

годов Honda Accord 1990–1993 годов ;

годов Mercedes-Benz E-Class 1993–1996 годов ;

годов Chevrolet Corvette 1997–2004 годов ;

годов Volkswagen Golf 2003–2008 годов ;

годов Nissan Frontier 2005–2007 годов ;

годов Mazda MX-5 1989–1997 годов ;

годов Ford Mustang 1964–1973 годов.

Рейтинг составили на основе отзывов пользователей и статистики поломок машин. Отдельные рейтинги присуждались каждой модели в таких категориях, как пробег и надежность. Затем определялось совокупное среднее значение.

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Источник: Hotcars.com