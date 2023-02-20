Люксовый внедорожник отдают по цене новой Гранты. Надо брать?

По количеству мест — как Ларгус. По крутости — как Чак Норрис.

В Калуге на продажу выставили огромный внедорожник Chevrolet Suburban 1993 года в редкой комплектации Geneva.

Кузов имеет более высокую, чем в стандарте, крышу, что позволяет свободнее перемещаться по салону. Более того, сиденья второго ряда раздельные, с возможностью прохода на задний трехместный диван! А в образовавшемся из-за высокой крыши «чердаке» имеется несколько весьма удобных вещевых ящиков.

Бензиновый V8 объемом 7,4 литра, по документам, имеет «удобную» мощность, но по факту выдает 233 л.с. Машина на автомате и, разумеется, полноприводная. Салон, особенно водительское сиденье, демонстрирует весьма «уставшую» кожаную обивку, однако днище, пороги и рама на фотографиях выглядят вполне позитивно.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Так что, если вы давно искали просторный семиместный автомобиль и вас не смущает легкая кузовная сумятица, пробег в 152 тысячи (сущая ерунда для такого корабля) и дубликат ПТС, имеет смысл присмотреться. Тем более что отдают всего за 600 тысяч рублей!

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Avito.ru

Фото: Авито