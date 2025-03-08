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Что означают бирюзовые огни в автомобиле? Скоро таких будет много

Мерседес тестирует бирюзовое освещение для обозначения беспилотного режима авто

Человек или компьютер управляет этим автомобилем? В будущем другие участники дорожного движения смогут легко распознать это по освещению.

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Бирюзовый (возможно) станет цветом автономного вождения. Теперь компании Mercedes-Benz в экспериментальном порядке разрешено до лета 2028 года использовать габаритные огни сине-зеленого цвета на дорогах Германии.

Дополнительные огни в фарах, задних фонарях и наружных зеркалах заднего вида активируются, как только транспортное средство переключается в высокоавтоматизированный режим вождения. На уровне автономности Level 3 компьютер полностью берет на себя и управление, и ответственность.

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Бирюзовые огни призваны информировать других участников дорожного движения о том, что за рулем в данный момент искусственный интеллект.

Автомобильная промышленность уже много лет работает над стандартами маркировки транспортных средств, находящихся в автоматизированном или полностью автономном режиме.

Бирюзовый цвет играет важную роль в обсуждении, поскольку, в отличие от красных или желтых мигающих огней, он до сих пор не использовался в дорожном движении. Однако общемировые стандарты всё еще не определены.

Источник: Motor Zeitung

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Алексеева Елена
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 6
08.03.2025 
Фото:Mercedes-Benz
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