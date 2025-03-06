#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Aurus Senat
6 марта
5 ковриков в салон по цене Лады с пробегом: владельцу авто придется раскошелиться
Стало известно, во сколько обойдутся владельцу...
Этот уникальный пикап на базе Волги выставили на продажу!
6 марта
Этот уникальный пикап на базе Волги выставили на продажу!
Пикап на базе ГАЗ-24 Волга с аэрографией...
Продлеваем ресурс основных узлов автомобиля: это должен делать каждый водитель
6 марта
Продлеваем ресурс основных узлов автомобиля: это должен делать каждый водитель
Водителям рассказали о ресурсе ключевых узлов...

Раскрыта внешность Jeep Compass нового поколения

Бренд Jeep показал изображение внедорожника Compass нового поколения

Бренд Jeep готовит к выходу кроссовер Compass нового поколения. Перед премьерой компания опубликовала изображение модели.

Что касается внешности, то Compass будет напоминать Jeep Avenger с похожей оптикой и решеткой радиатора.

Jeep Compass нового поколения
Jeep Compass нового поколения

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Лада от 500 000 рублей — 6 лучших вариантов

Также автомобиль получит широкие колесные арки, а затемненные стойки создадут эффект парящей крыши. В начальной комплектации кроссовер получит передний привод, а более дорогие комплектации будут полноприводными.

Jeep Compass будет доступен как с гибридными, так и с полностью электрическими силовыми агрегатами.

Jeep Compass нового поколения
Jeep Compass нового поколения

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Европейская премьера кроссовера пройдет через несколько недель, а на рынок он выйдет во второй половине текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией.

Источник: Autoexpress.co.uk

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Jeep
Количество просмотров 4
06.03.2025 
Фото:Jeep
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jeep Compass

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв