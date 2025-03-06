Раскрыта внешность Jeep Compass нового поколения

Бренд Jeep показал изображение внедорожника Compass нового поколения

Бренд Jeep готовит к выходу кроссовер Compass нового поколения. Перед премьерой компания опубликовала изображение модели.

Что касается внешности, то Compass будет напоминать Jeep Avenger с похожей оптикой и решеткой радиатора.

Jeep Compass нового поколения

Также автомобиль получит широкие колесные арки, а затемненные стойки создадут эффект парящей крыши. В начальной комплектации кроссовер получит передний привод, а более дорогие комплектации будут полноприводными.

Jeep Compass будет доступен как с гибридными, так и с полностью электрическими силовыми агрегатами.

Jeep Compass нового поколения

Европейская премьера кроссовера пройдет через несколько недель, а на рынок он выйдет во второй половине текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Autoexpress.co.uk