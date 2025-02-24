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Известная марка остановила запуск новой модели, потому что это электромобиль

Jeep приостановил запуск производства нового поколения кроссовера Compass

Компания Stellantis в буквальном смысле слова передумала запускать в производство новое поколение кроссовера Compass. Производство должно было стартовать в мае 2025 года на заводе компании в Брамптоне, Онтарио – предприятие простаивало c прошлого года, когда компания свернула сборку Dodge Charger и Challenger, а также Chrysler 300. Теперь перезапуск площадки отложен на неопределенный срок.

Похоже, уходящему Компасу второго поколения придется немного задержаться
Похоже, уходящему Компасу второго поколения придется немного задержаться
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А все из-за того, что в Stellantis пересматривают ранее принятую концепцию «первым делом электрички». Вы же помните эти повсеместные лозунги о полном переходе на чистое электричество к 2030 году? Теперь от них все по очереди отказываются – из новостей последних дней, это европейская «семейка» Volkswagen, Audi и Porsche. Вот и в США, похоже, постепенно понимают утопичность идеи сделать электрическим абсолютно все.

В нынешней второй генерации Compass выпускают с 2020 года
В нынешней второй генерации Compass выпускают с 2020 года

Штука в том, что первым в производство собирались пускать как раз электрическую версию нового Компаса. Теперь же Stellantis приостановила подготовку производства, оценивая целесообразность выпуска такой версии новой модели для США, пишет источник со ссылкой на Automotive News. Оговоримся, что для Европы электрический Compass собираются делать в итальянском Мелфи (там же собирают и нынешнее поколение), и от планов не отказываются – по крайней мере, пока.

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Да и в целом понятно, что запуск производства Компаса не отменят, а лишь скорректируют. Скорее всего, в Штатах сначала запустят в производство бензиновую или гибридную версию – и уже потом, если дело пойдет, «подсунут» электромобиль. Платформа STLA Medium, на которой построен новый Compass, предусматривает все три версии, так что особых проблем не будет. Но вот время на изменение планов точно потребуется.

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Источник: The Drive

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
24.02.2025 
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