В РФ выпущена первая партия машин под бредом Rosva Motors

Кроссоверы под новым брендом Rosva Motors сходят с конвейера завода в Калуге

С конвейера завода в Калуге сошла первая партия автомобилей под новым брендом Rosva Motors. Компания «Автомобильные технологии» подтвердила запуск производства автомобилей в рамках проекта RSV.

Тем временем компания «Автомобильные технологии» продолжает сборку кроссоверов Citroen C5 Aircross в Калуге. Для этих автомобилей комплектующие поступают из Китая, и производство машин под европейской маркой продолжается.

Официальных подробностей о моделях Rosva Motors пока нет: опытные партии машин производятся без указания конкретной модели. Первые автомобили под брендом Rosva Motors были зарегистрированы в феврале.

Что касается кроссоверов Citroen C5 Aircross, то продажи этой модели в 2024 году были невелики — всего было продано 220 машин, включая автомобили китайской сборки.

Тем не менее, автосборочный кластер в Калуге продолжает развиваться: на бывшем заводе Volkswagen начали выпускать кроссоверы Tenet, а бывшая площадка Mitsubishi была переориентирована на сборку автомобилей Haval M6.

Логотип Rosva Motors представляет собой перевёрнутый треугольник с буквами RSV внутри. Согласно документам, торговая марка может использоваться для автомобилей, запасных частей и услуг, связанных с ремонтом и обслуживанием транспортных средств. Логотип Rosva Motors напоминает двойной шеврон Citroen, это может говорить о том, что под новым брендом собирают какую-то из моделей французского бренда.

Ранее калужский завод компании «Автомобильные технологии» назывался «ПСМА Рус» и на нем выпускали автомобили под марками Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi.

Также в последнее время стало известно о новом автомобильном бренде АВТОВАЗа SKM; запатентовала новый бренд японская компания Suzuki (Suzutec), а китайцы зарегистрировали новую марку автомобилей — Votour.

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Источник: Мотор