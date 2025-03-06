АВТОВАЗ запустил новый автомобильный бренд SKM

Под новой маркой SKM АВТОВАЗ планирует выпускать коммерческую технику

Пресс-служба АВТОВАЗа объявила о запуске нового российского бренда коммерческих автомобилей. Под маркой SKM автогигант планирует производить пассажирские микроавтобусы, цельнометаллические фургоны и шасси с открытой грузовой платформой.

«Коммерческие автомобили SKM займут рыночную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями наиболее известной в России торговой марки. Это позволит создать полностью оригинальный продукт, отвечающий потребностям различных категорий покупателей: частных клиентов, представителей малого, среднего и крупного бизнеса», – сообщает пресс-служба.

Под «наиболее известной в России маркой» имеется в виду, конечно, ГАЗ с линейками ГАЗель и Соболь, а вот на то, что послужило основой самой новой марке SKM, нет даже намеков.

Меж тем, в красующемся на решетке логотипе SKM безошибочно узнается немного видоизмененная эмблема SRM, а в самих машинах на фото – фургон SRM Jinhaishi M, появившийся в 2022 году. Марка SKM принадлежит китайской компании Shineray Group, которая у нас продвигает кроссоверы SWM.

На АВТОВАЗе говорят, что автомобили под новым брендом SKM будут отличаться компактными габаритами, современным техническим оснащением, удобством погрузки-выгрузки.

Ключевые особенности этих машин, а также сроки начала производства и старта продаж обещают сообщить дополнительно. О месте производства этой техники пока также нет подробностей.