Французы признали предка российского семейного автомобиля одним из самых надежных

Autoplus.fr: Dacia Logan MCV попал в список из 7 сверхнадежных семиместных авто

Издание Autoplus.fr. включило Lada Largus (Dacia Logan MCV) во французский рейтинг сверхнадежных автомобилей.

Французские эксперты, составившие список семиместных машин с ресурсом свыше 300 000 километров, обратили внимание на растущую стоимость новых автомобилей и предложили альтернативу – проверенные временем модели.

Dacia Logan MCV

Lada Largus, рожденная из Dacia Logan MCV 2006 года, уверенно заняла место в этом списке, подтверждая свою репутацию неприхотливого и выносливого автомобиля.

Ключевым фактором, выделяющим Largus на фоне конкурентов, является его сочетание практичности и надежности.

Французские эксперты рекомендуют обратить внимание на бензиновые «атмосферники» объемом 1,6 литра. Они зарекомендовали себя как надежные и экономичные, не уступая в топливной эффективности двигателям 1.4 литра и при этом превосходя дизельные аналоги по неприхотливости. В своем классе универсал лидирует по грузоподъёмности и полезному объёму багажника, в активе модели простая конструкция с минимумом электроники.

Минимум электроники и сложных систем означает меньшее количество потенциальных поломок и более низкие затраты на обслуживание.

В рейтинге также упоминаются Ford Galaxy второго поколения с 2,2-литровым дизелем PSA. Этот вариант, по мнению экспертов, лишен «детских болезней», свойственных менее мощным двигателям 1,8 и 2,0. Однако важно избегать версий со спортивными пакетами, которые могут снизить комфорт.

Также в список вошли автомобили с турбодизелями 1.6 HDi (Peugeot-Citroen) и 1.9 TDi (Volkswagen). Эти моторы, мощностью до 100 л.с., известны своей высокой надежностью и долговечностью. Они устанавливались на такие модели, как Peugeot Partner/Citroen Berlingo и Volkswagen Sharan/SEAT Alhambra соответственно.

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Источник: Autoplus.fr