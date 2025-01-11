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Французы признали предка российского семейного автомобиля одним из самых надежных

Autoplus.fr: Dacia Logan MCV попал в список из 7 сверхнадежных семиместных авто

Издание Autoplus.fr. включило Lada Largus (Dacia Logan MCV) во французский рейтинг сверхнадежных автомобилей.

Французские эксперты, составившие список семиместных машин с ресурсом свыше 300 000 километров, обратили внимание на растущую стоимость новых автомобилей и предложили альтернативу – проверенные временем модели.

Dacia Logan MCV
Dacia Logan MCV
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Lada Largus, рожденная из Dacia Logan MCV 2006 года, уверенно заняла место в этом списке, подтверждая свою репутацию неприхотливого и выносливого автомобиля.

Ключевым фактором, выделяющим Largus на фоне конкурентов, является его сочетание практичности и надежности.

Французские эксперты рекомендуют обратить внимание на бензиновые «атмосферники» объемом 1,6 литра. Они зарекомендовали себя как надежные и экономичные, не уступая в топливной эффективности двигателям 1.4 литра и при этом превосходя дизельные аналоги по неприхотливости. В своем классе универсал лидирует по грузоподъёмности и полезному объёму багажника, в активе модели простая конструкция с минимумом электроники.

Минимум электроники и сложных систем означает меньшее количество потенциальных поломок и более низкие затраты на обслуживание.

В рейтинге также упоминаются Ford Galaxy второго поколения с 2,2-литровым дизелем PSA. Этот вариант, по мнению экспертов, лишен «детских болезней», свойственных менее мощным двигателям 1,8 и 2,0. Однако важно избегать версий со спортивными пакетами, которые могут снизить комфорт.

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Также в список вошли автомобили с турбодизелями 1.6 HDi (Peugeot-Citroen) и 1.9 TDi (Volkswagen). Эти моторы, мощностью до 100 л.с., известны своей высокой надежностью и долговечностью. Они устанавливались на такие модели, как Peugeot Partner/Citroen Berlingo и Volkswagen Sharan/SEAT Alhambra соответственно.

Источник: Autoplus.fr

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Лежнин Роман
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 40788
11.01.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+24