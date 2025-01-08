Выбираем лучший среднеразмерный переднеприводный кроссовер — это ваш шанс выиграть Ладу!

За 2024 год в РФ появилось 10 новых среднеразмерных моноприводных кроссоверов

Рекорд по количеству новинок в России поставил в 2024 году класс среднеразмерных переднеприводных кроссоверов – сразу 10 моделей разных производителей отметились дебютом. Но востребованность класса – еще не гарантия успеха отдельной модели! Какие станут у нас бестселлерами, а какие незаметно покинут рынок? Пришло время голосовать за понравившийся вариант!

Начала работу самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2025. Посредством голосования будут определены лучшие новые машины, появившиеся в РФ в 2024 году. И решать, какие модели являются наиболее красивыми, технически совершенными и практичными, мы предлагаем самым честным методом – то есть с вашей помощью, наши читатели!

Продолжается большое онлайн-голосование, но прямо сейчас мы с вами проведем своего рода экзитпол – и прикинем, у каких моделей больше шансов на победу. Опрос – под этой публикацией!

Голосуйте, ознакомьтесь с результатами и немедля переходите в основное голосование по всем 12 представленным в премии классам. Там вы сможете выбрать, какие номинанты достойны победы благодаря своей технологичности, практичности и дизайну.

Зачем это нужно? Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2024 года, три автомобиля Lada – Vesta, Vesta SW и Vesta SW Cross.

Что ж, вот все 10 моделей среднеразмерных переднеприводных кроссоверов, дебютировавших в России в 2024 году:

Citroen C5 Aircross, универсал, 175 л. с., передний привод DFSK ix5, кросс-купе, 137 л. с., передний привод

Forthing T5, универсал, 144 л. с., передний привод Geely Cityray, универсал, 147 л. с., передний привод

Haima 8S, универсал, 182 л. с., передний привод Jetta VS7, универсал, 150 л. с., передний привод

MG One, универсал, 181 л. с., передний привод SWM G01, универсал, 139 л. с., передний привод

Venucia V‑Online, универсал, 190 л. с., передний привод Xcite X-Cross 7, универсал, 147 л. с., передний привод

Просим учесть, что к участию в Гран-при «За рулем» допускаются действительно новые модели – то есть стартовавшие в РФ в 2024 году или сменившие поколение. Фейслифты, рестайлинги, изменения линейки движков – не в счет. Citroen C5 Aircross, DFSK ix5, Forthing T5, Geely Cityray, Haima 8S, Jetta VS7, MG One, SWM G01, Venucia V‑Online и Xcite X-Cross 7 – как раз из числа новинок. А насколько кто-то из них хорош или плох, решать вам!

Напоминаем: прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свой голос в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.