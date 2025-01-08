Выбираем лучший среднеразмерный переднеприводный кроссовер — это ваш шанс выиграть Ладу!
Рекорд по количеству новинок в России поставил в 2024 году класс среднеразмерных переднеприводных кроссоверов – сразу 10 моделей разных производителей отметились дебютом. Но востребованность класса – еще не гарантия успеха отдельной модели! Какие станут у нас бестселлерами, а какие незаметно покинут рынок? Пришло время голосовать за понравившийся вариант!
Начала работу самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2025. Посредством голосования будут определены лучшие новые машины, появившиеся в РФ в 2024 году. И решать, какие модели являются наиболее красивыми, технически совершенными и практичными, мы предлагаем самым честным методом – то есть с вашей помощью, наши читатели!
Продолжается большое онлайн-голосование, но прямо сейчас мы с вами проведем своего рода экзитпол – и прикинем, у каких моделей больше шансов на победу. Опрос – под этой публикацией!
Голосуйте, ознакомьтесь с результатами и немедля переходите в основное голосование по всем 12 представленным в премии классам. Там вы сможете выбрать, какие номинанты достойны победы благодаря своей технологичности, практичности и дизайну.
Зачем это нужно? Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2024 года, три автомобиля Lada – Vesta, Vesta SW и Vesta SW Cross.
Что ж, вот все 10 моделей среднеразмерных переднеприводных кроссоверов, дебютировавших в России в 2024 году:
- Citroen C5 Aircross
- DFSK ix5
- Forthing T5
- Geely Cityray
- Haima 8S
- Jetta VS7
- MG One
- SWM G01
- Venucia V‑Online
- Xcite X-Cross 7
Просим учесть, что к участию в Гран-при «За рулем» допускаются действительно новые модели – то есть стартовавшие в РФ в 2024 году или сменившие поколение. Фейслифты, рестайлинги, изменения линейки движков – не в счет. Citroen C5 Aircross, DFSK ix5, Forthing T5, Geely Cityray, Haima 8S, Jetta VS7, MG One, SWM G01, Venucia V‑Online и Xcite X-Cross 7 – как раз из числа новинок. А насколько кто-то из них хорош или плох, решать вам!
Напоминаем: прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свой голос в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!