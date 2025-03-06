В топ-5 самых популярных в России иномарок вошли китайские бренды

Автостат: продажи новых легковых автомобилей упали в России почти на 25%

Продажи новых легковых автомобилей по итогам февраля достигли 78 040 экземпляров, это на 24,9% меньше, чем в феврале прошлого года. Такими данными поделились специалисты аналитического агентства «Автостат».

Отечественная марка Lada остается самой популярной на рынке, ее доля выросла до 31%. В феврале зарегистрировано 24 573 сделок по покупке автомобиля бренда – на 14,3% меньше, чем в 2024 году.

Рейтинг иномарок снова возглавил бренд Haval из Китая, при этом продажи автомобилей упали на 20,1% и составили 9570 единиц. Остальные места в топ-5 тоже заняли китайские марки: Chery (8389 экз.), Geely (5101 экз.), Changan (4424 шт.) и Omoda (2040 единиц).

Белорусский Belgee с результатом в 2001 единицу занимает седьмое место. В топ-10 вошли Jetour (1770 единиц), Jaecoo (1627 единиц) и Exeed (1442 единицы). Причем положительную динамику на фоне общего падения продаж продемонстрировали Jetour (+22,5%), Jaecoo (+39,8%) и Belgee (+92%).

По итогам января-февраля 2025 года на рынке РФ реализовано 167 112 новых легковых автомобилей, это на 9,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается модельного рейтинга, то по-прежнему лидируют автомобили семейства Lada Granta – 9513 единиц (минус 27,2% год к году). Второе место у Lada Vesta (+14%, 8169 экз.).

Самой популярной иномаркой остается кроссовер Haval Jolion, хотя его продажи тоже упали (минус 25%). Затем идет Chery Tiggo 7 Pro Max (3652 экз., -2,9%), Lada Niva Travel (2771 шт., -33,6%) и Lada Niva Legend (2095 ед., –49,4%). В топ-10 вошли также: Chery Tiggo 4 Pro, Changan Uni-S/CS55 Plus, Lada Largus и Geely Monjaro.

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Источник: autostat.ru